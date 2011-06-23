НКРЭ повысила тариф «Укрэнерго» на 3,1% с июля

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила среднегодовой тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии магистральными сетями на 3,1% - до 2,153 коп. за кВт/ч с июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг, 23 июня.

Тариф компании пересмотрен в связи с корректировкой объема инвестиционной программы на 2011 год, а также увеличением фонда оплаты труда на 5%.

Согласно решению, тариф на передачу электроэнергии для НЭК в третьем квартале т.г. утвержден на уровне 2,295 коп. за кВт/ч, в четвертом - 2,063 коп. за кВт/ч.

Другим решением НКРЭ увеличило объем инвестиционной программы «Укрэнерго» на 2011 год на 140,876 млн. грн. до 1 млрд. 485,645 млн. грн. (без НДС). В частности, регулятор увеличил объем прогнозируемых расходов компании по статье реконструкция и строительство межгосударственных и магистральных ЛЭП.

Кроме того комиссия обязала «Укрэнерго» до конца текущего года завершить работы по реконструкции подстанции 330 кВ «Усатово» (Одесская область) и ОРУ 110 кВ в объеме 81,87 млн. грн. для обеспечения возможности выполнения энергоснабжающей компанией "Одессаоблэнерго" работ по переводу ЛЭП 110 кВ на ПС 330 кВ «Усатово».

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.