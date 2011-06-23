«Укргидроэнерго» привлечет 4 млрд. грн. кредитов для достройки Днестровской ГАЭС

Энергогенерирующая компания «Укргидроэнерго» рассматривает возможность привлечения долгосрочных кредитов в размере 4 млрд. грн. на достройку 2-го и 3-го гидроагрегатов Днестровской гидроаккумулирующей станции (Новоднестровск, Черновицкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Киеве председатель правления компании Игорь Сирота.

Он напомнил, что согласно откорректированному титулу строительства первой очереди станции на строительство этих двух агрегатов в этом году планировалось направить около 1,9 млрд. грн.. При этом фактически на сегодняшний день компания располагает ресурсом в 370 млн. грн., которые предусмотрены в ее тарифе в качестве амортизации.

И. Сирота отметил, что в целом на сегодняшний день стоимость достройки первой очереди оценивается в 5 млрд. грн., из которых 4 млрд. грн. компания планирует привлечь в качестве долгосрочных кредитов на 5 лет, а 1 млрд. грн. – средства, предусмотренные в тарифе «Укргидроэнерго».

«Мы рассчитываем, что приблизительно, 4 млрд. - это будет кредит, а 1 млрд. - это будут собственные средства в тарифе», - сказал глава правления.

При этом он отметил, что в случае определения источников финансирования достройки объектов до сентября, ввод в эксплуатацию 2-го энергоблока может быть осуществлен в конце 2012 года. Если же решение вопроса финансирования затянется - то запуск 2-го гидроагрегата может перенестись на первую половину 2013 г., а 3-го - на вторую половину 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в марте ОАО «Укргидроэнерго» выбрала консорциум "Научно-производственное объединение «Укргидроэнергострой» (Киев) подрядчиком работ по строительству 2-го и 3-го гидроагрегатов ДГАЭС. Согласно условиям тендера, строительство блоков должно быть завершено до 2014 года.

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 2268 Мвт (7 гидроагрегатов по 324 Мвт каждый) в генераторном режиме и 2947 Мвт – в насосном режиме должна обеспечить надежную работу атомных электростанций, позволит довести до нормативного уровня качество выработанной электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы Украины.

В декабре 2010 года Кабинет министров утвердил стоимость строительства первой очереди станции в составе 3-х гидроагрегатов в размере 8,457 млрд. грн. С начала строительства по состоянию на 1 января 2011 года на объекте освоено 3 млрд. 741 млн. грн., в том числе в прошлом году – 306,630 млн. грн.