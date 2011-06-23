«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 15,1 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 23 июня на аукционе №11НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 15,148 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 5,94 тыс. тонн по средней цене 11 579,81 грн./тонна (стартовая цена 11 790,00 грн./тонна); бензин А-92 – 3,96 тыс. тонн по средней цене 12 074,39 грн./тонна (стартовая цена 12 435,00 грн./тонна); дизельное топливо – 3,12 тыс. тонн по средней цене 9 971,92 грн./тонна (стартовая цена 9 825,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе мазут М-100, уайт-спирит, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Как сообщал УНИАН, 15 июня «Укргазвыдобування» на аукционе №10НП на ТБПНБ реализовала 17,03 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.