На госшахтах Донецкой области численность работающих сократилась на 1,5 тыс. человек

В Донецкой области в январе-мае 2011 года среднесписочная численность трудящихся угледобывающих предприятий, подчиненных Министерству энергетики и угольной промышленности, составила 99,3 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек меньше, чем за 5 месяцев 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на управление угольной промышленности ОГА.

Согласно сообщению, среднесписочная численность трудящихся, занятых непосредственно добычей угля, по государственным угледобывающим предприятиям области в январе-мае 2011 года уменьшилась по сравнению с соответствующим показателем 2010 годом на 1,4 тыс. человек и составила 74,1 тыс. человек.

Справка УНИАН. Производственный потенциал угольной отрасли Донецкой области в настоящее время составляют 94 угледобывающих предприятия. Непосредственно отраслевому министерству подчинены 47 шахт и шахтоуправлений, которые входят в состав 10 государственных предприятий по добыче угля, 14 шахт и шахтоуправлений (из которых 9 – шахты III группы) являются самостоятельными госпредприятиями.