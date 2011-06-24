7 стран-соседей ЕС, в том числе Украина, за стресс-тесты на АЭС

7 стран-соседей Европейского Союза, среди которых Украина, поддержали проведение стресс-тестов на атомных электростанциях.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, 23 июня представители Армении, Хорватии, России, Швейцарии, Турции, Беларуси и Украины подписали декларацию в присутствии комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА.

Как сообщили в представительстве Украины при ЕС, от имени Украины декларацию подписал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Европейский Союз представил критерии стресс-тестов на АЭС для обсуждения государствам-партнерам в Европе.

Им, в частности, был предложен документ, подготовленный Европейской группой регуляторов в сфере ядерной безопасности.

Этот документ предусматривает, что в рамках проведения стресс-тестов должна быть осуществлена оценка технической готовности АЭС противостоять природным катаклизмам, а также оценка предыдущих мероприятий, направленных на уменьшение негативных последствий в случае природных катаклизмов.

Особое внимание при осуществлении стресс-тестов планируется уделить готовности АЭС противостоять землетрясениям и наводнениям, а также возможным последствиям в случае резкой потери электроэнергии и готовности к работе систем охлаждения.

Предполагается, что оценка будет проводиться в три этапа. На первом этапе свои доклады представят компании-производители электроэнергии на АЭС, на втором - будут подготовлены доклады национальных регуляторов в сфере ядерной безопасности, на третьем - пройдет независимая проверка национальных докладов экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности и Еврокомиссии. При этом в состав такой группы могут входить эксперты не только из стран-членов ЕС, но и из стран-партнеров.