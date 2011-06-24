К Печерскому райсуду прибыл глава Представительства Еврокомиссии в Украине Тейшейра

Председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА прибыл к Печерскому районному суду Киева для участия в судебном заседании по предварительному рассмотрению уголовного дела по обвинению Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, перед входом в суд он объяснил журналистам цель своего визита. В частности, по словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, Европейский Союз с 2009 года пристально следил за всеми событиями, которые происходили вокруг подписания газовых контрактов. «Эта тема для Евросоюза является очень важной», - сказал он.

По словам посла, своими действиями Ю.ТИМОШЕНКО урегулировала газовый кризис в Европе.