Нефть повысилась в цене более чем на доллар

На мировых торгах в пятницу, 24 июня, цены на нефть поднялись вверх после более 5%-ого падения в четверг, произошедшего на фоне информации о решении стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) поставить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей "черного золота".

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 1,1 доллара, или на 1,21% - до 92,12 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,19 доллара, или на 1,11% - до 108,45 доллара за баррель.

Как сообщило в четверг МЭА, доппоставки 60 миллионов баррелей нефти будут осуществляться в течение 30 дней, по 2 барреля в день. При этом США поставят 30 миллионов баррелей нефти. На такой шаг агентство идет в третий раз за всю историю своего существования. МЭА объясняет свое решение необходимостью компенсировать дефицит на рынке, который может усугубиться в летний период. Операция НАТО в Ливии и продолжающиеся беспорядки в этой стране привели к тому, что рынок нефти на конец мая недополучил 132 миллиона баррелей сырой нефти, передает Bloomberg.