В судебном процессе над Тимошенко объявлен перерыв до 11.30

В заседании Печерского районного суда Киева по предварительному рассмотрению уголовного дела, касающегося газовых соглашений 2009 года, заключенных экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, объявлен перерыв до 11.30.

Как передает корреспондент УНИАН, суд принял к рассмотрению ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА.

"Суд удаляется в совещательную комнату. В судебном заседании объявляется перерыв до 11.30", - объявил Р.КИРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявили ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА, который председательствует в судебном заседание по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.