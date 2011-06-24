Ассоциация предприятий украинской атомной промышленности принята в европейский "Форатом"

Генеральная ассамблея "Европейского ядерного форума" ("Форатом") проголосовала за присоединение ассоциации предприятий украинской атомной промышленности («Украинский ядерный форум») в качестве ассоциированного члена к этой организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации, «Украинский ядерный форум» стал первой из подобных организаций из стран, не являющихся членами Европейского Союза, принятой в «Форатом».

В ассоциации отмечают, что ассоциированное членство в "Форатоме" является шагом на пути интеграции Украины в ЕС, а также «позволит координировать позиции по ключевым вопросам развития ядерной энергетики, наладить более тесные отношения с европейскими структурами, имеющими отношение к формированию европейской энергетической политики и развитию ядерной энергетики, налаживать сотрудничество и обмениваться опытом в ядерной сфере с ведущими мировыми компаниями».

*** Генеральная ассамблея "Форатома" 15 июня 2011 года проголосовала за присоединение к этой организации ассоциации «Украинский ядерный форум».

«Европейский ядерный форум» — это объединение 16 национальных ядерных форумов европейских стран (Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Словакии, Словении, Румынии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Германии, Швеции, Швейцарии), представляющих интересы более 860 крупных европейских и транснациональных компаний. Сфера деятельности этих компаний - предоставление продукции и услуг в ядерной отрасли.

«Украинский ядерный форум» создан в декабре 2008 года предприятиями и организациями ядерно-промышленного комплекса Украины.

В ассоциацию входят: НАЭК «Энергоатом», ГП «Восточный ГОК», ЗАО «Научно-производственное предприятие «Радий», ОАО «Южтеплоэнергомонтаж», ОАО «Теплоэнергомонтаж», научно-производственное предприятие «Хартрон-Энерго Лтд.»; Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Энергопроект», «Северодонецкое научно-производственное объединение „ИМПУЛЬС“; Консалтинговая компания ENCONET Consulting Ges.m.b.H.