Япония оценивает в 210 млрд. долл. ущерб от землетрясения и цунами

Правительство Японии оценивает ущерб, нанесенный разрушительным землетрясением 11 марта и вызванным им цунами зданиям и другим объектам инфраструктуры, в 16,9 трлн. иен (около 210 млрд. долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Для сравнения, материальный ущерб от землетрясения в районе города Кобэ в 1995 году оценивался в 9,6 трлн. иен (около 119,2 млрд. долларов). Таким образом, разрушения от удара стихии в этом году примерно в 1,8 раза превзошли по масштабу разрушения 1995 года.

В подсчеты властей не вошел ущерб от аварии на АЄС «Фукусима-1».

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более 10 м. Число жертв стихии, по последним данным, приближается к 15,5 тыс. человек.

По данным Института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 кв. км, что соответствует 90% площади 23 специальных районов, составляющих ядро Токио. Больше половины затопленной водой территории - 327 кв. км - пришлось на префектуру Мияги. В результате удара стихии было разрушено более 151 тысячи строений.

После землетрясения и цунами на японской АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5,0 могут продолжаться в районе острова Хонсю еще как минимум несколько месяцев.

17 января 1995 года на западе острова Хонсю в районе портового города Кобэ произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли 6 тысяч 434 человека, крова лишились более 300 тысяч.