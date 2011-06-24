НКРЭ повысила тариф на электроэнергию для «Укргидроэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила ставку платы за электроэнергию для каскада ГЭС-ГАЭС ОАО «Укргидроэнерго» на 0,65%, - до 3,1 коп. за кВт/час (без НДС) с июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг, 23 июня.

В частности, регулятор установил для компании ставку платы на рабочую мощность на третий квартал на уровне 79,994 тыс. грн. за МВт, на четвертый квартал - 68,761 тыс. грн за МВт.

Тарифы компании пересмотрены в связи с необходимостью увеличения финансирования второй очереди реабилитации каскада ГЭС-ГАЭС, финансируемого Мировым банком.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года НКРЭ снизила "Укргидроэнерго" ставку платы за электроэнергию на 3,14%, или на 0,1 коп./кВт-час до 3,08 коп/кВт-час (без НДС) с января 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.