Цена бензина продолжила рост

С 17 по 24 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1- 0,3% (в среднем на 0,2%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 17 по 24 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – увеличились на 0,1% – с 9,47 грн./литр до 9,48 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,3% – с 10,00 грн./литр до 10,03 грн./литр;

бензин А-95 – увеличились на 0,1% – с 10,34 грн./литр до 10,35 грн./литр;

дизельное топливо – сохранились на уровне 9,75 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.