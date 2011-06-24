«Росатом» готов предоставить самые передовые технологии безопасности для ХАЭС

Москва. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» готова предоставить Украине самые передовые технологии в сфере безопасности при достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«У нас логика простоя – поскольку у нас партнерские отношения с украинскими коллегами, то все, что есть у нас, будет предложено им. Другой вопрос в том, что решение принимать Украине. Мы готовы предоставить все свои разработки для реализации в Украине, если соответствующие решения примет правительство Украины», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он отметил, что сейчас в Европе российские специалисты реализовывают «самые безопасные проекты и в мире и в Евросоюзе».

По его словам, примером может быть Балтийская АЭС и Белорусская АЭС, проект которой сертифицирован Европейским Союзом.

С.КИРИЕНКО подчеркнул, что это проекты с "постфукусимскими требованиями" – двойной защитной оболочкой реактора.

«Это единственный проект в мире, который может выдержать падение 400-х тонного самолета», - сказал С.КИРИЕНКО.

Также, по его словам, предусмотрена пассивная система отвода тепла, которая гарантирует не повторение ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.

НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн. Такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора. Комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.