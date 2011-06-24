Реализация бензина в Украине через АЗС упала на 8%, дизтоплива – выросла на 0,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 417 единиц, в мае сократилась на 8,0%, по сравнению с маем 2010 года, до 278,7 тыс. тонн, а дизельного топлива – увеличилась на 0,6% – до 137,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 50,6% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 45% – А-90-93, 5% – А-72-80.

В мае через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,722 млрд. грн., из которой 3,751 млрд. грн. (65,6%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,592 млрд. грн. (27,8%) – от продажи дизельного топлива, 250,4 млн. грн. (4,4%) – от продажи сжиженного газа и 128,3 млн. грн. (2,2%) – от продажи сжатого газа.

На 1 июня 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 122,3 тыс. тонн бензина, 57,4 тыс. тонн дизельного топлива, 7,1 тыс. тонн сжиженного газа и 0,9 тыс. тонн сжатого газа.