Отказ от атомной энергетики увеличит на 30% выбросы СО2 на планете – глава «Росатома»

Москва. Отказ от атомной энергетики увеличит на 30% выбросы в атмосферу углекислого газа на планете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в пятницу, 24 июня, на пресс-конференции в Москве сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«Если представить на минуту, что все АЭС в мире остановились и заместились другими источниками энергии, это означает примерно 1,7 млрд. тонн СО2 дополнительно. Это примерно на 25-30% больше, чем выбрасывается сегодня», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он уверен, что атомная энергетика сама по себе является большим вкладом в сохранение экологии.

С.КИРИЕНКО отметил, что сегодня при строительстве АЭС должен просчитываться весь жизненный цикл станции – от проектирования, утилизации ядерного топлива, вывода из эксплуатации и мониторинг ситуации.

«Жизненный цикл современной АЭС, если считать от начала проектирования до вывода до уровня зеленой площадки – 100 лет. Это за пределами жизни одного человека и чтобы гарантировать, что воздействие на окружающую среду будет безопасным, необходимо проектировать весь жизненный цикл», - сказал он.

С.КИРИЕНКО отметил, что на данный момент только 5 стран заявили об отказе от ядерной энергетики – Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Таиланд, который только собирался строить АЭС. Еще три страны заявили о приостановке развития атомной энергетики – Япония, Сингапур и Бразилия.

В то же время, 39 стран, которые имели АЭС или планировали их построить, не отказались от своих планов.

Как сообщал УНИАН, по данным Международного энергетического агентства, выбросы углекислого газа от деятельности энергетической промышленности в 2010 году достигли рекордно высокого уровня.