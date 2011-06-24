Лисичанский НПЗ в июне экспортировал 90% произведенного бензина

По оперативным данным Гостаможслужбы и Минэнергоугля, за 20 дней июня Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.) отправил на экспорт около 60 тыс. тонн высокооктанового бензина, что составляет 90% от его производства на предприятии за указанный период.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Согласно сообщению, по состоянию на 21 июня 2011 г. «ЛИНИК» произвел 56 тыс. тонн бензина марки А-92 и 9,9 тыс. тонн бензина А-95. При этом экспорт А-92 составил 53 тыс. тонн, А-95 – около 6 тыс. тонн.

В то же время, эксперты отмечают, что суммарные остатки бензина на НПЗ Украины, по состоянию на 21 июня т.г., продолжили снижаться и составили 29,1 тыс. тонн (минус 16% за сутки).

Согласно опросу региональных поставщиков, проведенному Консалтинговой группой «А-95», на рынке ощущается острая нехватка предложения оптовых партий высокооктанового бензина украинского производства.

«Июньские темпы вывоза бензина Лисичанского НПЗ позволяют прогнозировать повторение рекордных 100 тыс. тонн экспорта, которые были зафиксированы в минувшем мае. Если ТНК-ВР не может или не хочет дать Украине топливо, то обязана поделиться с правительством и рынком хотя бы планами по распределению своей продукции в дальнейшем. Опасно идти в сезон пикового потребления с неопределенностью относительно крупнейшего игрока», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

По словам эксперта, пока ситуация на рынке останется напряженной, но небезвыходной. Крупные участники уже адаптировались к новым реалиям и разместили дополнительные заказы на зарубежных НПЗ. В этой связи эксперты не ожидают перебоев в реализации и роста цен на автозаправочных станциях.

В то же время, по мнению аналитиков группы «А-95», усиленный экспорт и, как следствие, нехватка бензина отечественного производства, не позволили украинскому потребителю ощутить снижение цен на мировом рынке, наблюдавшееся в мае.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс», Лисичанский НПЗ сегодня работает в плановом режиме, выполняя долгосрочные контрактные обязательства по давальческой переработке российской нефти перед своими партнерами.

«В ситуации неравной конкуренции с предприятиями Таможенного союза единственным путем выживания принадлежащего ТНК-ВР Лисичанского НПЗ стала давальческая переработка российской нефти, что позволило загрузить простаивавшие бы в противном случае мощности. В июне 2011 года на мощностях завода планируется переработать свыше 455 тыс. тонн нефти, что почти в четыре раза превышает объем переработки в аналогичном периоде прошлого года», – отметили в компании.

Также в компании сообщили, что кризис в экономике Беларуси, девальвация национальной валюты и введение ограничений на экспорт топлива за пределы этой страны обусловили резкое сокращение поставок высокооктанового бензина на украинский рынок. Так, в мае по сравнению с апрелем объемы поставок топлива А-95 из Беларуси уменьшились в 16,5 раз - до 1625 тонн. Ситуация осложняется остановкой на ремонт крупнейшего завода этой страны – Мозырского НПЗ.

В связи с нехваткой белорусского ресурса, ряд трейдеров переориентировались на поставки более дорогих нефтепродуктов с юга Европы, и их желание сохранить привычный уровень маржи за счет повышения цены на внутреннем рынке вполне понятно.

«Непонятно другое: почему в условиях полностью открытого рынка вообще обсуждается вопрос об остатках топлива на украинских НПЗ, но при этом остается без внимания анализ остатков топлива у импортеров и причины, по которым топливо не ввозится в страну», – отметили в «ТНК-ВР Коммерс».

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.