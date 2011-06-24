Предлагается выделить из госбюджета 1 млн. грн. на национальную стратегию теплообеспечения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает предусмотреть в Государственном бюджете 1 млн. грн. на разработку Национальной стратегии теплообеспечения населенных пунктов Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте министерства.

Документом планируется внести изменения в постановление Кабмина №1216 «Об утверждении Государственной целевой экономической программы модернизации теплоэнергетики на 2010-2014 годы» от 4 ноября 2009 года.

В частности, из 1 млн. грн. в 2011 году планируется предусмотреть 0,36 млн. грн., а в 2012 году – 0,64 млн. грн.

При этом на проведение научных исследований относительно эффективного и надежного функционирования коммунальной теплоэнергетики предусмотрено выделение из госбюджета 7 млн. грн., из которых в 2011 году - 0,5 млн. грн., в 2012 году - 2,047 млн. грн., в 2013 году - 2,047 млн. грн.., в 2014 году - 2,046 млн. грн..

Предусматривается, что главным распорядителем данных средств выступает Минрегионстрой.