Чехия с июля переведет АЭС с американского на российское топливо

Эксплуатирующаяся атомная компания Чехии CEZ с июля т.г. полностью перейдет к использованию на своих реакторах исключительно российского ядерного топлива, поставляемого компанией «ТВЭЛ».

Об этом сказано в пресс-релизе АО «ТВЭЛ», переданном УНИАН.

Ранее CEZ использовала топливо производства американской компании Westinghouse.

Согласно сообщению, 22 июня началась загрузка российского топлива в активную зону второго энергоблока АЭС «Темелин» (Чехия). Окончание работ по загрузке и пуск второго блока намечены на середину июля. С этого момента чешская АЭС будет полностью эксплуатироваться только на топливе российского производства. Первый блок АЭС «Темелин» работает на топливе под маркой "ТВЭЛ" с 2010 года.

Напомним, в 2006 году "ТВЭЛ" выиграла тендер на поставку свежего ядерного топлива для двух энергоблоков АЭС «Темелин». По итогам тендера между ОАО "ТВЭЛ" и CEZ был подписан контракт, предусматривающий поставки российского топлива в объёме по 10 перегрузок на каждый энергоблок, начиная с 2010 года. Предполагалось, что топливо ТВЭЛ постепенно, в течение нескольких лет будет замещать топливо американской компании Westinghouse. Однако, повторно оценив экономическую эффективность и надежность российского топлива ТВЭЛ, CEZ приняла решение о досрочной выгрузке прежнего топлива и полной загрузке активных зон обоих энергоблоков российским топливом.