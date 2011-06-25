Второй энергоблок Хмельницкой АЭС будет выведен в ремонт 2 июля

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС планируется вывести в планово-предупредительный ремонт (ППР) 2 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе станции.

Согласно сообщению, в ходе ремонта, который продлиться 64 суток, планируется выполнить работы по перегрузке топлива, ремонту каналов системы безопасности, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, турбогенератора. Кроме того, будет проведен эксплуатационный контроль металла, а также технический осмотр оборудования и трубопроводов.

Напомним, в настоящее время на АЭС Украины в работе находится 11 из 15 энергоблоков.

Продолжаются ремонтные работы на энергоблоках №1 и №6 Запорожской АЭС и на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС.

Энергоблок №2 Ривненской АЭС 17 июня выведен в резерв.

Диспетчерские графики генерации на сегодня составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 1 865 МВт, ЮУАЭС - 1 630-1 730 МВт, ХАЭС - 1 935 МВт.