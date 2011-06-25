Кабмин одобрил привлечение «Укргидроэнерго» кредита ЕБРР на 200 млн. евро

Кабинет министров Украины одобрил привлечение ОАО «Укргидроэнерго» кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 200 млн. евро для финансирования проекта реабилитации гидроэлектростанций компании.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №581-р от 22 июня 2011 года, текст которого размещен на правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило Министерству финансов, Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики обеспечить подписание с "Укргидроэнерго" договора о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению этого займа.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 г. первый вице-президент ЕБРР Варел ФРИМЕН заявлял что Совет директоров банка рассмотрит вопрос выделения «Укргидроэнерго» кредита в размере 200 млн. евро после одобрения этого займа на уровне украинского правительства. Согласно Госбюджету на 2011 год, «Укргидроэнерго» в этом году планировало привлечь под госгарантии у ЕБРР 200 млн. евро под 6-ти месячный EURIBOR +1% c единоразовой комиссией 1% и 0,5% за резервирование. Аналогичный кредит компания планирует привлечь у ЕИБ под 6-ти месячный EURIBOR +0,85% с единоразовой комиссией 0,5% и 0,1% за резервирование.

Напомним, с 1995 года «Укргидроэнерго» при частичном привлечении кредитного ресурса Всемирного банка реализует широкомасштабный проект реабилитации Днепровского каскада ГЭС-ГАЭС.

В сентябре 2005 года Всемирный банк выделил для проекта реабилитации гидроэлектростанций Украины 106 млн. долл. займа. Верховная Рада в декабре 2005 года ратифицировала соответствующее соглашение. Общая стоимость проекта реабилитации украинских ГЭС составляет 361,8 млн. долл. Остальные средства закладываются в тарифе "Укргидроэнерго".

В феврале 2010 года Кабинет министров Украины и Всемирный банк подписали дополнительное кредитное соглашение в рамках реализации проекта реабилитации ГЭС о выделении 60 млн. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения Государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и Государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт. 100% акций АО принадлежит НАК "Энергетическая компания Украины", которой владеет государство.