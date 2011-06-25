Беларусь и Украина не укладываются в российскую стратегию - Соколовский

Эксперт Центра социально-экономических инициатив Богдан СОКОЛОВСКИЙ убежден, что информация о том, что под давлением экономических проблем белорусская власть вынуждена отдать под полный контроль «Газпрому» ОАО «Белтрансгаз», является плохой новостью и для Украины, и для Европы.

Об этом он заявил в комментарии агентству УНИАН.

«После того, как «Газпром» юридически станет полноценным владельцем белорусской компании ВАТТ «Белтрансгаз» (фактической договоренности Москва достигла раньше), в России останется лишь одно препятствие в реализации кремлевской стратегии монополизации путей доставки газа европейским потребителям без использования услуг транзитных стран - украинская ГТС», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что белорусская власть пытается рассчитаться газотранспортной системой за собственные экономические просчеты, в то же время, Россия, не скрывая своих намерений, прилагает последовательные усилия, чтобы, после установления полного юридического контроля над белорусской газотранспортной системой, получить доступ к управлению украинской ГТС. Синхронно с началом эксплуатации «Северного потока», а позже - «Южного», это, убежден эксперт, позволит Кремлю монополизировать транспортировку газа в Европу.

«Поэтому и не удивительно, что Москва усиливает давление на официальный Киев, требуя в той или иной форме допустить «Газпром» к управлению отечественными магистралями и даже добычей энергоресурсов. В этом контексте удивляют недавние заявления руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» о создании какого-то СП по разработке шельфа Черного моря», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что совсем недавно руководители компаний заявляли о возможности создания СП лишь после оценки активов обеих сторон, однако результаты этой оценки до сих пор неизвестны.

«Однако уже заявлено об образовании СП с неизвестными задачами и целями. Общественности также, к сожалению, неизвестно об оценке активов, которые должны перейти в собственность СП. Выходит, что СП создается ради какой-то тайной (по крайней мере, для украинской общественности) цели. Если власть Украины поддастся внешнему давлению и передаст в общую собственность национальные активы, например часть украинской ГТС, она поступит вопреки стратегическим интересам и Украины, и Европы. Допуская «Газпром» к управлению ГТС, Украина потеряет контроль не только над транзитом газа к Европе, но и над собственной экономикой», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В то же время, Европа, по мнению эксперта, может лишиться альтернативного маршрута доставки газа, а, следовательно – важного элемента энергетической безопасности, а Украина не сможет рассчитывать на задекларированные проекты по энергосбережению и собственной добыче альтернативных энергоносителей.

«Образование СП с иностранным монополистом, в данном случае – с «Газпромом», однозначно противоречило бы украинской национальной безопасности со всеми последствиями, которые рано или поздно станут общеизвестными и предметом отдельных исследований соответствующих национальных структур», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.