Тимошенко убеждена, что, прикрываясь судебным процессом над ней, власть начала сдачу ГТС

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что власть, прикрываясь ее делом о газовых соглашениях, «потихоньку начала процесс сдачи» украинской газотранспортной системы России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед судебным заседанием в Печерском райсуде Киева.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, вчера, когда проходил целый день судебного заседания, «они тихонько приняли решения НКРЭ, которым предусмотрели, что газотранспортная система из НАК «Нафтогаза» передается в управление другому предприятию («Укртрансгазу – УНИАН)».

«Это означает, что начался процесс отбора у Украины собственности, которая стоит 150 млрд. долларов и которая является важной вещью для защиты наших стратегических интересов», - сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что именно поэтому власти лучше, чтобы оппозиция молчала или была в тюрьме.

Ю.ТИМОШЕНКО отказалась прогнозировать, насколько сегодня может затянуться судебный процесс.

Поддержать Ю.ТИМОШЕНКО в суде, кроме депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», приехал также ее супруг Александр ТИМОШЕНКО.