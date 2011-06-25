В Харьковской области потребление природного газа выросло в 1,5 раза

В Харьковской области в мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. объемы потребления природного газа увеличились в 1,5 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Также увеличились объемы потребления дизельного топлива – на 30,1%, угля каменного – на 8,8%, бензина моторного – на 1,7%. При этом уменьшились объемы потребления мазута топочного тяжелого – в 2,9 раза, нефти, включая газовый конденсат, – на 12,1%.

Сообщается, что по состоянию на 1 июня 2011 г. в области по сравнению с 1 июня 2010 г. увеличились запасы угля каменного – в 2 раза, нефти, включая газовый конденсат, – в 1,5 раза, мазута топочного тяжелого – на 16,2%. При этом, уменьшились запасы бензина моторного – на 22,5%, газа природного – на 7,8%, дизельного топлива – на 1,4%.