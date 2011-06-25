В Днепропетровской области реализация бензина снизилась, дизтоплива - выросла

В Днепропетровской области за май 2011 г. розничная реализация бензина на АЗС сократилась относительно мая 2010 г. на 3,1% - до 23,7 тыс. тонн, реализация дизельного топлива выросла на 4,8% - до 8,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В объеме реализованного бензина 51,5% составил бензин марок А-90-93, 44,1% – А-94-98, 4,4% – А-72-80.

В мае 2011 г. на АЗС региона продано светлых нефтепродуктов на общую сумму 440 млн. грн.

Реализация бензина в мае относительно апреля т.г. на АЗС региона увеличилась на 2,6%, реализация дизтоплива сократилась на 7%. Также в мае на 4,3% сократилась по сравнению с апрелем продажа сжатого газа для автомобилей – до 756 тонн. Реализация сжиженного газа выросла на 6,4% - до 1,252 тыс. тонн.

В Днепропетровской области в мае работали 429 АЗС и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.