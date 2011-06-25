Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует 30 июня подписать приказ о приватизации первой группы энергокомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, что Кабинет министров (распоряжением №310 от 11 апреля т.г.) решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», , 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

Эксперты считают, что в результате приватизации этих активов можно будет выручить до 1 млрд. долл.