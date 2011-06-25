Донецкий суд признал противоправными требования КРУ к ГП «Макеевуголь»

Донецкий апелляционный административный суд поддержал решение суда первой инстанции, в котором требования Контрольно-ревизионного управления Донецкой области в отношении ГП «Макеевуголь» признаны противоправными.

Как сообщили в пресс-службе ГП «Макеевуголь», такое решение суд вынес 22 июня 2011 года.

Согласно сообщению, в течение 2010 года «Макеевуголь» неоднократно подвергался проверкам областного КРУ с привлечением десятков специалистов от контрольно-ревизионных органов.

В пресс-службе отметили, что лидеры угольных профсоюзов «Макеевугля» еще в октябре 2010 г. на пресс-конференции заявляли журналистам о предвзятом характере проводимых ревизий. Так, профсоюзные лидеры тогда убеждали, что ревизорам поставлена задача – «выявить» любые нарушения и предпринять любые действия, направленные на поиск компромата в отношении данного угольного предприятия и его руководства.

По результатам ревизий областного КРУ были составлены акты с перечнями нарушений, выявленных в ГП «Макеевуголь», и заявленная сумма требований составляла порядка 370 млн. грн.

Но уже в апреле 2011 г. Донецким окружным административным судом исковые требования ГП «Макеевуголь» о признании требований КРУ противоправными и их отмене на указанную сумму были удовлетворены в полном объёме.

Не согласившись с принятым решением суда, КРУ в Донецкой области при поддержке областной прокуратуры обратилось с апелляционными жалобами.

22 июня 2011 г. Донецким апелляционным административным судом поддержано решение суда первой инстанции по всем пунктам за исключением одного - сумма нарушений здесь составляет 0,3% от общей, отражённой в актах КРУ, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", а также Шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» за январь- декабрь 2010 года выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора 3 млн. 324,032 тыс. тонн угля, что на 174,032 тыс. тонн, или на 5,5% больше планового показателя.