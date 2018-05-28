Цена бензина - надуманный дефицит, или желание заработать...

Очередное обострение ситуации на украинском рынке бензина вновь стало следствием застарелого конфликта между импортерами топлива и его внутренними производителями.

Последние уже не первый год добиваются от Кабмина введения ограничительных пошлин на импортный бензин и дизтопливо, мотивируя это демпингом со стороны импортеров, которые считают такие требования противоречащими основополагающим принципам рыночной экономики. При этом обе стороны перманентного конфликта постоянно возлагают вину за ценовые колебания друг на друга. Нынешняя информационная кампания по запугиванию потребителя грядущим дефицитом, будучи продолжением этого противостояния, является одновременно и отчаянной борьбой за удержание высокой цены на отечественных АЗС. Кроме того, в данном вопросе не последнюю роль играет и болезненный страх импортеров оказаться крайним в случае возникновения реальных проблем с наполнением топливного рынка.

Импортеры защищают украинский рынок

Основной претензией к собственникам украинских НПЗ, которую импортеры сегодня пытаются навязать власти, обеспокоенной слухами о грядущих очередях на АЗС, является многократное превышение экспорта украинского бензина над его поставками. К примеру, сообщение от Консалтинговой группы «А-95»: по оперативным данным Гостаможслужбы и Минэнергоугля, за 20 дней июня Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.) отправил на экспорт около 60 тыс. тонн высокооктанового бензина, что составляет 90% его производства на предприятии за указанный период. В «А-95» уточнили, что на 21 июня т.г. «ЛИНИК» произвел 56 тыс. тонн бензина марки А-92 и 9,9 тыс. тонн бензина А-95. При этом экспорт А-92 составил 53 тыс. тонн, А-95 – около 6 тыс. тонн.

В тоже время, эксперты отмечают, что суммарные остатки бензина на НПЗ Украины, по состоянию на 21 июня т.г., продолжили снижаться и составили 29,1 тыс. тонн (минус 16% за сутки). Согласно опросу региональных поставщиков, проведенному Консалтинговой группой «А-95», на рынке ощущается острая нехватка предложения оптовых партий высокооктанового бензина украинского производства.

«Июньские темпы вывоза бензина Лисичанского НПЗ позволяют прогнозировать повторение рекордных 100 тыс. тонн экспорта, которые были зафиксированы в минувшем мае. Если ТНК-ВР не может или не хочет дать Украине топливо, то обязана поделиться с правительством и рынком хотя бы планами по распределению своей продукции в дальнейшем. Опасно идти в сезон пикового потребления с неопределенностью относительно крупнейшего игрока», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, пока ситуация на рынке остается напряженной, но небезвыходной. Крупные участники уже адаптировались к новым реалиям и разместили дополнительные заказы на зарубежных НПЗ. В этой связи эксперты не ожидают перебоев с реализацией и ростом цен на автозаправочных станциях.

В то же время, по мнению аналитиков группы «А-95», усиленный экспорт и, как следствие, нехватка бензина отечественного производства не позволили украинскому потребителю ощутить снижение цен на мировом рынке, наблюдавшееся в мае.

То есть, вроде бы все не так уж и страшно, но вот снижения цены бензина ожидать не приходиться. А ведь 24 июня мировой рынок нефти, и без того демонстрирующий падение стоимости «черного золота», получил дополнительный импульс в виде решения США и Международного энергетического агентства (МЭА) выбросить дополнительно на рынок 60 миллионов баррелей нефти. Таким образом, для снижения цены бензина есть вполне объективные предпосылки, но нам, похоже, этого не дождаться. Но стоит ли во всем винить экспортеров?

Принцип «давальческого» экспорта

Есть достаточно весомые контраргументы у нефтепереработчиков. Так, пресс-служба ООО «ТНК-ВР Коммерс», отмечает, что Лисичанский НПЗ на сегодня работает в плановом режиме, выполняя долгосрочные контрактные обязательства по давальческой переработке российской нефти перед своими партнерами.

«В ситуации неравной конкуренции с предприятиями Таможенного союза (РФ, Беларусь, Казахстан) единственным путем выживания принадлежащего ТНК-ВР Лисичанского НПЗ стала давальческая переработка российской нефти, что позволило загрузить простаивавшие бы в противном случае мощности. В июне 2011 года на мощностях завода планируется переработать свыше 455 тыс. тонн нефти, что почти в четыре раза превышает объем переработки за аналогичный период прошлого года», – отметили в компании.

Также в компании сообщили, что кризис в экономике Беларуси, девальвация национальной валюты и введение ограничений на экспорт топлива за пределы страны обусловили резкое сокращение поставок высокооктанового бензина на украинский рынок.

Так, в мае по сравнению с апрелем объемы поставок топлива А-95 из Беларуси уменьшились в 16,5 раза - до 1625 тонн. Ситуация осложняется остановкой на ремонт крупнейшего завода страны – Мозырского НПЗ.

Как отмечают в ТНК-ВР, в связи с нехваткой белорусского ресурса, ряд трейдеров переориентировался на поставки более дорогих нефтепродуктов с юга Европы, и их желание сохранить привычный уровень маржи за счет повышения цены на внутреннем рынке вполне понятно.

«Непонятно другое, почему в условиях полностью открытого рынка вообще обсуждается вопрос остатков топлива на украинских НПЗ, но при этом остается без внимания анализ остатков топлива у импортеров и причины, по которым топливо не ввозится в страну», – отметили в «ТНК-ВР Коммерс».

Вот такой, с позволения сказать, «ответ Чемберлену». И кто же в таком случае прав - «меркантильные» импортеры или «несчастные» экспортеры, лишенные возможности конкурировать на внутреннем рынке с импортным бензином?

Потребитель между двух огней

Главным для рядового украинского автолюбителя все же остается вопрос – так будет дефицит или нет?

Как считает заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, сегодня реального дефицита бензина в Украине нет, а есть дефицит баланса. «Это означает, что темпы потребления бензина выше, чем темпы восполнения его запасов», - пояснил эксперт. Он считает, что «дефицит можно ожидать только в случае наложения различных факторов, вероятность совпадения которых является исключительно гипотетической. К примеру, если в ближайшие две недели не заработает Мозырский нефтеперарабатывающий завод, но Беларусь - плановое государство и если они говорили, что НПЗ будет запущен значит, они это сделают. Второй момент - если молния в очередной раз ударит в какую-то из установок Лисичанского или Кременчугского НПЗ, а они там постоянно ударяют, особенно в нужный момент. Крановщики обрушивают стены цехов на очень ценное оборудование опять же весьма своевременно, река, из которой НПЗ берет воду для технологических нужд, может внезапно обмелеть. Одним словом, если на фоне отсутствия белорусского импорта резко сократится отгрузка топлива с украинских НПЗ, тогда приблизительно через 2 недели мы получим дефицит бензина».

Между тем, как отмечает эксперт, кто бы что не говорил, а к счастью для потребителя, наши переработчики и импортеры не могут прожить друг без друга. «Поскольку импортеры не могут нарастить объемы закупок за рубежом, а переработчики не в состоянии увеличить объем производства бензина, чтобы компенсировать импорт, то не те ни другие не могут закрыть потребности рынка самостоятельно. Но обе стороны прекрасно понимают, что можно очень неплохо заработать на росте спроса. Вся эта информационная война объясняется исключительно этим желанием, а отнюдь не показной заботой об украинском потребителе. Сегодня появилась возможность сыграть на призраке дефицита - переработчики перестали выставлять на продажу оптовые партии топлива. В результате, трейдеры столкнулись с тем, что в Украине нет свободного топлива, на белорусском рынке свободного ресурса тоже не оказалось и началось брожение - запасы уменьшаются, пополнить их нечем. На этой волне и пошли информационные выбросы о грядущем дефиците с обеих сторон», - убежден Г.Рябцев.

Но понятно, что одно дело - желание, а совсем другое – возможности. Мировой рынок нефти не оставляет нашим бензотрейдерам реальной возможности поднять цену в условиях падения стоимости нефти. Как считает Г.Рябцев, в нынешней ситуации программой минимум для всех участников рынка стало удержание цены бензина на нынешнем уровне. «На мировом рынке цены пошли вниз, опустившись ниже 100 долларов за баррель, что должно было привести к удешевлению бензина в Украине приблизительно на 10 копеек и более, дизельное топливо вообще должно было подешеветь копеек на 20, как минимум, еще неделю назад, но этого не произошло, в том числе благодаря слухам о дефиците», - сказал эксперт.

И, наконец, попытки импортеров и производителей бензина переложить вину друг на друга за возможный дефицит на рынке обусловлены, по мнению Г.Рябцева, и опасениями карательных мер со стороны Антимонопольного комитета. «В первую очередь, это касается импортеров, которые боятся, что на них «повесят всех собак». Вспомните, кого в начале года наказал АМК за рост цен на нефтепродукты. Он вывел за рамки расследования собственников украинских НПЗ, заявив, что они тут не при чем, а виновными были назначены операторы автозаправочных станций, работающие с импортным бензином. К тому же стоит помнить, что если импортеров сейчас признают виновными в дестабилизации рынка, то им грозит введение высоких импортных пошлин, которых давно добиваются наши НПЗ», - подчеркнул Г.Рябцев.

Вот оно главное зерно раздора - повышение импортных пошлин. Их введение крайне выгодно собственникам НПЗ и убийственно для импортеров, владеющих в Украине крупными сетями АЗС. А основное – пошлины, скорее всего, приведут к резкому ухудшению качества бензина, т.к. открыв рынок для относительно дешевого и импортного бензина, наши НПЗ будут чисто технологически не в состоянии обеспечить близкое к европейскому качество моторных топлив. Таким образом, заинтересованность в дефиците топлива все же кажется более высокой в среде украинских НПЗ, а не импортеров.

Будем надеяться, что госорганы, а в первую очередь Кабмин, встанут в данном случае на сторону потребителя и пресекут все эти игры, кто бы их не инициировал. Мы же прекрасно знаем, что при желании власть в нашей стране может быть очень эффективной, особенно, когда она не отстаивает чьи-то бизнес интересы.

Антон Лосев (УНИАН)