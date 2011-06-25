«Турбоатом» сдал рабочее колесо гидротурбины для Каневской ГЭС

ОАО «Турбоатом» испытало и сдало под отгрузку рабочее колесо гидротурбины для Каневской ГЭС (станционный агрегат №8).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, специалисты «Турбоатома» в присутствии представителей заказчика провели функциональные и масляные испытания поворотно-лопастного рабочего колеса диаметром 6 м гидроагрегата, также была проведена проверка работоспособности колеса на идентичность разворота лопастей и уровень давления.

По результатам испытаний подписан акт сдачи-приёмки, о том, что все контролируемые параметры соответствуют нормам. Далее оборудование пройдет балансировку, будет разобрано, упаковано и в июле отгружено заказчику. В объем обязательств «Турбоатома» входит проектирование, изготовление, шеф-монтаж и техническое руководство пуско-наладочными работами.

Кроме уже изготовленного оборудования, в производстве для 8-го агрегата Каневской ГЭС на предприятии находится направляющий аппарат, который в июле будет собран, испытан и предъявлен заказчику. Пуск турбины запланирован на осень текущего года.

После реконструкции мощность гидроагрегата возрастёт с 19,2 МВт до 23,0 МВт, КПД увеличится на 4,0%, а также повысится надёжность и долговечность турбины. Суммарная мощность станции повысится на 91,0 МВт и составит 552,0 МВт.

Справка УНИАН. На Каневской ГЭС «Турбоатом» осуществляет модернизацию горизонтальных капсульных гидротурбин с установкой нового рабочего колеса с обновлённой лопастной системой и направляющего аппарата, оснащенного лопатками с улучшенным профилем. Всего на этой станции предприятие модернизировало 10 агрегатов из 24-х, 11-я турбина находится в производстве.

Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

Каневская ГЭС является второй ступенью каскада электростанций на реке Днепр, который состоит из восьми ГЭС суммарной мощностью около 4 млн. кВт. На каскаде работают 93 турбины, из которых 90 поставлены ОАО «Турбоатом». Реконструкцию станций Днепровского каскада завод осуществляет с 1996 г.