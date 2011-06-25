В Тернопольской области объемы продажи бензина уменьшились, дизтоплива – выросли

В Тернопольской области в мае 2011 года объемы продажи бензина по сравнению с маем 2010 года уменьшились на 7,7%, а дизельного топлива - увеличились на 7,3%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в мае было реализовано 4,707 тыс. т бензина и 3,588 тыс. т дизтоплива. Газа сжатого и сжиженного было реализовано соответственно 588,5 т и 466,5 т. В объеме реализованного бензина 51,6% приходилось на продажу бензина моторного марок А-90-93, 41% – А-94-98 и 7,4% – А-72-80.

Всего светлых нефтепродуктов и газа сжатого и сжиженного для автомобилей было продано на 113,8 млн. грн., из них на 62,7 млн. грн. (55,1%) – бензина, на 42 млн. грн. (36,9%) – дизельного топлива, на 4,3 млн. грн. (3,8%) – газу сжатого и на 4,8 млн. грн. (4,2%) – газа сжиженного.

Бензина марки А–94-98 было продано 1,929 тыс. т (на 14,5% меньше, чем в мае 2010 года) на 26,479 млн. грн., марки А–90-93 – 2,429 тыс. т (+0,6%) на 31,682 млн. грн., марки А–72-80 – 348,3 т (-19,2%) на 4,503 млн. грн.

Газа сжатого для автомобилей было продано 588,5 т на 4,331 млн. грн., сжиженного газа для автомобилей – 466,5 т на 4,815 млн. грн.

В целом в мае 2011 года, по данным областного управления статистики, в области работало 182 АЗС.