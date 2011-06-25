В Тернопольской области запасы бензина выросли в 2,5 раза

В Тернопольской области по состоянию на 1 июня 2011 года запасы бензина выросли по сравнению с аналогичной датой прошлого года в 2,45 раза - до 1,806 тыс. т, дизельного топлива – на 29,7% до 3,211 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, запасы угля на 1 июня 2011 г. составляли 2,994 тыс. т, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Запасы мазута по сравнению с 1 июня 2010 года сократились на 74,3% - до 54,2 т.

В мае из имеющихся запасов было использовано 438 т угля, что в 2,26 раз больше, чем в мае 2010 года, 1,279 тыс. т бензина (больше на 4,9%), 6,616 тыс. т дизтоплива (+20,4%). Мазут в мае из имеющихся запасов не использовали.