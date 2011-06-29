Луганские профсоюзы против передачи в концессию «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит»

Союз объединений граждан «Трудовое Движение «Солидарность» и Конфедерация свободных профсоюзов Луганской области выступают против предполагаемой передачи в концессию успешно работающих государственных предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на митинге ко Дню Конституции Украины заявил лидер «Трудового движения «Солидарность» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, «концессия – это фактически скрытая бесплатная приватизация».

К.ИЛЬЧЕНКО убежден, что власть намерена отдать в концессию прибыльные предприятия и при этом еще и дотировать концессионера. «У нас столько угольных предприятий, которые нуждаются в инвестициях, но в концессию отдают успешные объединения, которые фактически формируют угледобычу Украины. И это еще не все. Министр Юрий БОЙКО с трибуны заявил: «Правительство понимает, что концессионеру будет трудно, поэтому готовится предложение в Кабмин и Верховную Раду, чтобы в первые 5 лет государство дотировало концессионера». На лицо коррупция, в том числе и власти Луганщины. Эти же люди говорили в 90-х о том, что без реструктуризации шахт всем будет «гаплык», а сами потом вырезали шахты на металлолом. Теперь без концессии «гаплык» – и результат ожидаемый», - отметил он.

К.ИЛЬЧЕНКО также напомнил приватизации ОАО «Краснодонугноль». «Как пример удачной приватизации нам приводят ОАО «Краснодонуголь». Так вот, это «успешное предприятие», отданное Ринату АХМЕТОВУ, в 2009 и 2010 годах «заработало» убыток на 368 миллионов гривен. Естественно, Краснодон – в депрессии, безработица, задержки заработной платы», – пояснил профсоюзный лидер.

Участники митинга выдвинули требования к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Луганской государственной администрации Владимиру ПРИСТЮКУ. Оитингующие требуют прекратить препятствование законной деятельности профсоюзов Луганской области. По их мнению, Независимый профсоюз Свердловска должен принять участие в обсуждении планов передачи в концессию ГП «Свердловантрацит».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2011 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес крупнейшие государственные угледобывающие объединения Украины «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» в перечень предприятий госсобственности, которые могут быть переданы в концессию.

В июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Р.АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также три обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или 558 тыс. тонн, – до 6,034 млн. тонн.