Россия полностью прекратила поставку электроэнергии в Беларусь

Россия в полночь полностью прекратила поставку электроэнергии в Беларусь, мотивируя это отсутствием очередного платежа по долгу, и выпустила разоблачительный фильм «Белорусское чудо».

Эксперты считают, что теперь в отместку Беларусь может отыграться на расположенных на своей территории российских военных базах, отключив их от электроснабжения, сообщает NEWSru.

В ОАО "Интер РАО ЕЭС" пояснили, что жесткие санкции с отключением связаны с тем, что Беларусь так и не провела платеж в размере 600 миллионов рублей для погашения задолженности. В компании отмечают, что меры носят временный характер, и если деньги поступят, компания "готова в течение суток восстановить поставки в полном объеме".

В конце прошлой недели премьер-министр Беларуси Михаил МЯСНИКОВИЧ обещал, что долг будет оплачен в ближайшее время. По словам представителей "Белэнерго", хотя белорусских денег для платежа у компании достаточно, однако есть проблемы с их конвертацией.

В "Интер РАО" ожидали, что белорусская сторона ликвидирует долг до 8.30 мск 28 июня, однако этого не произошло из- за того, что в Беларуси пока не могут найти валюту для оплаты задолженности.

9 июня "Интер РАО" в два раза сократила поставки электроэнергии в Беларусь - с 400-500 МВт до 200 МВт, поскольку "Белэнерго" не платила за них с марта, а общая задолженность достигла 1,5 млрд. рублей. Тогда сторонам удалось договориться, что долг будет выплачен несколькими траншами до 5 июля, и поставки электроэнергии возобновились в прежнем объеме.

В конечном итоге в российской компании дедлайн перенесли на понедельник, 27 июня. В "Интер РАО" пояснили, что, согласно существующим правилам, отключение поставок электроэнергии производится в течение суток после подачи заявки оператору. Такая заявка поступила утром 28 июня, отключение произошло в 00.00 29 июня.