Украина будет сокращать использование импортного газа и увеличит добычу угля - Янукович

Украина будет значительно сокращать использование импортного газа и увеличит добычу угля.

Об этом заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью украинским телеканалам.

По его словам, природный газ будет из года в год только дорожать. Поэтому, по мнению главы государства, Украина окажется перед выбором, что с экономической точки зрения выгоднее: добывать больше угля, используя его как энергоноситель, или сжигать дорогой импортный газ.

«Однозначно, мы отдадим приоритет углю», - заявил президент.

Пользуясь случаем, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в этом году Украина будет экспортировать около 1 млн. тонн угля. «У нас появился экспортный продукт, и мы будем наращивать объемы добычи угля, строить новые шахты...», - сказал он.

Также, по словам президента, в планах – увеличение добычи собственного газа, который значительно дешевле импортного российского. «И, конечно, диверсификация поставок газа из разных источников», - добавил В.ЯНУКОВИЧ, не уточнив при этом возможные источники диверсификации.

«И мы, безусловно, будем с Россией договариваться, мы имеем такую возможность. Мы эксплуатируем газотранспортную систему, мы предложили ее модернизацию с участием России, европейских стран, инвесторов... Я думаю, что это имеет хорошую основу для переговоров с Россией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.