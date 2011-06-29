Бойко в Москве обсудил с Миллером "газовые" вопросы
09:42, 29 июня 2011Энергетика
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В центральном офисе ОАО «Газпром» вчера состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.
Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома".
"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.
Другие детали переговоров не уточняются.
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