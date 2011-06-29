«Ровенькиантрацит» досрочно выполнил план 9 месяцев по угледобыче

Накануне Дня Конституции Украины досрочно выполнен план 9 месяцев 2011 года по добыче угля коллективом добычного участка №1 шахты им. Космонавтов и участка № 2 шахты № 81-«Киевская» ГП «Ровенькиантрацит», сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Первым участком шахты им. Космонавтов выдано на-гора 86 тыс.тонн угля, сверх плана добыто около 14 тыс.тонн антрацита. Шахтеры второго участка шахты №81-«Киевская» выдали на поверхность 234 тыс. тонн антрацита, добыв сверх плана свыше 70 тыс. тонн угля.

Ранее досрочно выполнил годовой план по добыче угля коллектив добычного участка шахты им. В.В.Вахрушева ГП «Ровенькиантрацит».

Как сообщает топливно-энергетическое управление Луганской облгосадминистрации, 23 июня горняками выдано на-гора 302,4 тыс. тонн угля.

Бригада проходчиков участка № 2 обособленного подразделения «Шахты им. Ф.Э.Дзержинского» ГП «Ровенькиантрацит» 20 июня досрочно выполнила годовую программу по проведению горных выработок. Горняками пройдено 720 м горных выработок.

Всего горняки всех подразделений ГП «Ровенькиантрацит» с начала текущего года добыли около 4 млн. тонн угля, что на 1 млн. тонн больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным топливно-энергетического управления облгосадминистрации, всеми угледобывающими предприятиями Луганщины с начала 2011 года добыто 12 млн. 975,7 тыс. тонн топлива. Задание по угледобыче выполняется на 108,8%. С начала июня добыто 1 млн. 683 тыс. тонн угля. На электростанции Украины отгружено около 440 тыс. тонн топлива, что на 87% больше запланированного.