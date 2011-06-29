Фирташ заявляет, что не получал официальных уведомлений об иске Тимошенко

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, совладелец компании RosUkrEnergo (Швейцария), не получал никаких официальных уведомлений об иске против него экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО в суде Нью-Йорка, и не слышал о данном иске.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что в сообщениях, опубликованных в некоторых украинских СМИ, упоминался иск Ю.ТИМОШЕНКО, предъявленный в Нью-Йорке против Д.ФИРТАША, компании RosUkrEnergo, и ста неназванных ответчиков.

«Кроме отрывочной информации в СМИ о якобы поданном иске, Д.ФИРТАШ не получал никакого официального уведомления относительно существования данного иска, и никаких судебных документов ему вручено не было», – отмечено в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что 27 июня 2011 года некоторые украинские СМИ сообщили, что судом Южного Округа Нью-Йорка по данному делу выдан ордер, в соответствии с которым стороны должны прибыть в суд для обсуждения статуса дела.

«Если сообщения, опубликованные в СМИ, соответствуют действительности, то Ю.ТИМОШЕНКО обязана формально вручить Д.ФИРТАШУ и другим ответчикам копию вышеуказанного судебного ордера», – отмечает пресс-служба.

Пресс-служба отмечает: поскольку Д.ФИРТАШ не был официально извещен или уведомлен о существовании подобного требования суда и никаких судебных документов не получал, то на данный момент он не видит никаких оснований комментировать сам факт существования иска, или же ордера, о котором упоминалось.

Как сообщалось, издание Kyiv Post опубликовало якобы копию ордера (на английском языке) судьи окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричарда САЛЛИВАНА, который вызвал Д.ФИРТАША и Ю.ТИМОШЕНКО в суд на 22 июля в 11.45.

Кроме того, по решению судьи, до 13 июля стороны должны совместно подать письмо, в котором предоставить информацию о сути иска и защиты, обоснования того, почему это дело, по их мнению, находится в юрисдикции данного суда, о предварительных попытках досудебного улаживания конфликта и оценочной продолжительности судебного разбирательства.

Напомним, в апреле Ю.ТИМОШЕНКО подала иск в отношении компании RosUkrEnergo и ее совладельца Д.ФИРТАША в суд Нью-Йорка. Она требует признать факт сговора между RosUkrEnergo и НАК «Нафтогаз Украины» в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в результате которого RosUkrEnergo были возвращены 12,1 млрд. куб. м газа.

27 апреля Д.ФИРТАШ сообщил, что не получал никаких документов от американских судебных органов. "Полностью поддерживая решение Стокгольмского арбитража, Д.ФИРТАШ сомневается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет какие-то основания для оспаривания данного решения в судах Нью-Йорка или каких-либо иных судебных органах", - говорилось в сообщении пресс-службы украинского бизнесмена.

В апреле текущего года Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по "газовым контрактам" 2009 года, результатом которых стал иск RosUkrEnergo к "Нафтогазу".

Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде.

Справка УНИАН . В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. куб. м. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.