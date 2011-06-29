Украина заинтересована в монгольском коксующемся угле - Янукович

Украина заинтересована в монгольском коксующемся угле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Киеве на совместной с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ пресс-конференции.

«Для Украины очень интересен вопрос добычи коксующегося угля в Монголии, который сегодня Украина частично экспортирует из России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что сегодня в ходе переговоров с Президентом Монголии Украина получила предложение о приобретении монгольского коксующегося угля, и в ближайшее время украинские эксперты поедут в Монголию, чтобы изучить вопросы добычи и качества этого угля, способов его транспортировки.

При этом Президент Украины отметил, что, скорее всего, речь будет идти о транспортировке через территорию России.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, «этот вопрос для нас очень интересен. Традиционно Украина завозит из России марку Ж (коксующегося угля)», который является составляющей качественного кокса для доменных печей.