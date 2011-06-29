На июль запланирован аукцион по продаже спецразрешений на недропользование

Министерство экологии и природных ресурсов в июле планирует провести первый в 2011 году аукцион по продаже специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

«Я думаю, что первый аукцион пройдет в ближайшие две недели», - сказал министр.

При этом он уточнил, что межведомственная комиссия, утверждающая перечень объектов, которые будут выставляться на аукцион, еще не проводила свое заседание.

Министр напомнил, что планами Министерства предусмотрено получение 300 млн. грн. от продажи спецразрешений в текущем году. Однако министерство планирует превысить этот показатель, включив в перечень наиболее привлекательные объекты.

Напомним, что порядок выдачи специальных разрешений (лицензий) на недропользование подразумевает три формы сотрудничества с недропользователями: реализация спецразрешений на аукционах, выдача спецразрешений без аукционов, а также заключение договоров о совместном разделе продукции в отношении стратегических объектов.