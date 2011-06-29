«Черноморнефтегаз» договорился с «Нафтогазом» о займе на 1,3 млрд. грн.

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) договорилось с НАК «Нафтогаз Украины» о предоставлении беспроцентного займа на сумму 1 млрд. 278 млн. грн сроком до конца 2011 года.

Об этом сказано в сообщении «Черноморнефтегаза», опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующий договор был подписан 22 июня, а уже 23 июня «Черноморнефтегаз» получил первый транш в размере 45 млн. грн.

В сообщении также сказано, что займ предоставляется на беспроцентной основе с целью реализации мероприятий, предусмотренных Программой работ ГАО «Черноморнефтегаз» на 2011 год относительно обеспечения выполнения плановых показателей добычи природного газа.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» планирует до 2015 года увеличить ежегодную добычу газа в 1,8 раз - до 1,87 млрд. куб. м.

Напомним, в 2011 году на выполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Кабинета министров Украины относительно увеличения отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицинского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу газа на уровне свыше 1 млрд. куб. м. А запуск нового Одесского месторождения значительно увеличит поставки газа из шельфа Черного моря.

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наиболее бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».