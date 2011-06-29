Минэнергоугля планирует оптимизировать структуру «Укрторфа»

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует до августа текущего года подготовить и рассмотреть предложения по оптимизации структуры государственного концерна "Укрторф" в части дальнейшего функционирования его дочерних предприятий и обособленных структурных подразделений.

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля от 21 июня №231, текст которого обнародован на сайте министерства.

Согласно документу, министерство также планирует до октября т.г. разработать и представить на утверждение Кабинета министров Украины программу развития торфодобывающей промышленности

Кроме того, до 1 декабря 2011 г. Министерство планирует провести комплексные проверки структурных подразделений «Укрторфа» для устранения финансовых нарушений, выявленных при проверке Счетной палаты.

Справка УНИАН. Государственный концерн “Укрторф” был создан постановлением Кабмина № 689 от 3 мая 2007 г. В концерн вошли предприятия: Волыньторф, Житомирторф, Киевторф, Коростышевский завод “Реммашторф”, Подилляторф, (г. Хмельницкий), Ривнеторф, Сумыторф, Черниговторф и Укринспалыво (Черкасская обл.).

Государственный концерн “Укрторф” является государственным хозяйственным объединением, контроль за деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Концерн осуществляет координацию работы его участников, которая проводится по принципу единого технологического процесса, связанного с добычей и переработкой торфа.