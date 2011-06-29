«Укргидроэнерго» выплатит 144,2 млн. грн. дивидендов за 2010 год

Акционеры ОАО «Укргидроэнерго» (Вышгород, Киевская область) на собрании 9 июня решили выплатить 30%, или 144,161 млн. грн. дивидендов из чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, акционеры компании решили направить 65%, или 312,348 млн. грн., из чистой прибыли на развитие компании. Еще 5%, или 24,027 млн. грн., направлены в резервный фонд компании.

Как сообщал УНИАН, «Укргидроэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль на 15,75%, или на 89,832 млн. грн., - до 480,536 млн. грн., по сравнению с 2009 годом.

Справка УНИАН. ОАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидрогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций ОАО «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».