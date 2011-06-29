Третий энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме

Энергоблок №3 Запорожской АЭС 29 июня в 04:56 подключен к энергосистеме после устранения неисправностей.

Об этом сообщается на сайте станции.

Третий блок ЗАЭС был отключен от сети 27 июня в 10:31 в результате срабатывания аварийной защиты заземления генератора.

По состоянию на 29 июня в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. Продолжаются ремонтные работы на энергоблоках №1 и №6 Запорожской АЭС, на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС. Энергоблок №3 Ривненской АЭС 17 июня выведен в резерв.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 1 825 МВт, ЮУАЭС - 1 900 МВт, ХАЭС - 1 935 МВт.