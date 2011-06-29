«Горные машины» поставили угледобывающий комплекс для шахты «Белореченская»

Группа «Горные машины», крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования, поставила государственному ОАО «Шахта «Белореченская» ГП «Луганскуголь» угледобывающий комплекс «под ключ» для новой лавы шахты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

В сообщении отмечается, что новая лава на шахте «Белореченская» была запущена 21 июня. За первые сутки работы лава дала около 3,5 тыс. тонн угля, а уже в августе горняки планируют увеличить добычу почти в 1,5 раза и выдавать на-гора по 5 тыс. тонн «черного золота» в день.

Также в сообщении отмечено, что поставленное НПК «Горные машины» оборудование имеет повышенный гарантийный ресурс, сопровождается шеф-надзором специалистов Инженерно-технического центра и созданием консигнационного склада запасных частей.

Компания не сообщает стоимость поставленного оборудования.

Справка УНИАН. Группа «Горные машины» – крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования. Ее деятельность сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «ГМС», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ОАО «Свердловский машиностроительный завод», ОАО «Каменский машиностроительный завод» (Россия), ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины» и ООО «Горные машины – Система качества».

Производственные мощности предприятий позволяют производить полный комплекс оборудования для подземной угледобычи и добычи других полезных ископаемых.

Группа «Горные машины» объединяет машиностроительные активы крупнейшего украинского холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент».