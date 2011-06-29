«Марфин Банк» предоставит «Укринтерэнерго» кредит на 5,5 млн. долл.

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» подписало с ПАО «Марфин Банк» договор на привлечение кредита на 5,5 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства предоставляются сроком на 1 год под 8,99% годовых для пополнения оборотных средств предприятия.

Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств «Укринтерэнерго», включая рефинансирование кредитных обязательств в других банках и выполнение других договорных обязательств. В том числе заемные средства могут быть использованы для выполнения договорных обязательств по расчетам за покупаемую электроэнергию и природный газ.

Предложение банка акцептировано 23 мая, соответствующий договор подписан 22 июня 2011 года.

Справка УНИАН. ГПВД «Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной. В настоящее время «Укринтерэнерго» осуществляет незначительные экспортные поставки электроэнергии только в Беларусь.

«Марфин Банк» (до 2010 года - Морской транспортный банк) зарегистрирован Национальным банком Украины в марте 1995 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 4,236 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,09 млрд. грн., обязательства – 3,723 млрд. грн., уставный капитал - 330 млн. грн., собственный капитал – 512,736 млн. грн.

«Марфин Банк» в январе-марте 2011 года получил прибыль 115 тыс. грн.

На 1 апреля 2011 г. Marfin Popular Bank (Кипр) напрямую владеет 99,8813% украинского кредитно-финансового учреждения.