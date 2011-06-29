За неделю оптовые цены на нефтепродукты в Украине снизились на 0,4%

С 22 по 29 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,1 – 0,9% (в среднем на 0,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 22 по 29 июня 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 12 010 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 0,9%, или 120 грн./тонна, – до 12 570 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,5%, или 70 грн./тонна, – до 12 840 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 20 грн./тонна, – до 10 080 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.