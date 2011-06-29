«Газ Украины» просит ускорить оплату задолженности предприятиями ТКЭ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций с просьбой ускорить оплату задолженности за потребленный природный газ предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в июне текущего года предприятия ТКЭ ухудшили расчеты за потребленный газ по сравнению с июнем 2010 г.

В частности, в июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно уменьшились поступления средств за природный газ от предприятий ТКЭ -должников Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Волынской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Донецкой областей, а также городов Киев и Севастополь.

Часть теплоснабжающих предприятий и далее не рассчитываются за потребленный в 2010-2011 гг. (с 1января 2010г.) природный газ и уклоняются от выполнения гарантий относительно погашения задолженности, зафиксированных в соответствующих письмах-графиках.

Выделение предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период происходит в соответствии с фактическим выполнением графиков погашения задолженности.

В соответствии с графиками погашения задолженности предприятия ТКЭ еще до начала отопительного периода 2011-2012 годов, то есть до 1 октября 2011 г., должны выплатить всю сумму задолженности за природный газ.

ДК «Газ Украины» также отмечает, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ, компания не будет иметь законных оснований для заключения договоров на поставки этим предприятиям природного газа в новом отопительном сезоне 2011-2012 гг.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 24 июня 2011, задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 5,3 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 62%.

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

В связи с неудовлетворительным уровнем расчетов предприятий ТКЭ за потребленный природный газ, ДК «Газ Украины» отмечает необходимость принятия руководителями местных органов власти мер, направленных на усиление ответственности руководителей теплоснабжающих предприятий за обеспечение своевременной и полной оплаты использованных объемов природного газа в соответствии с условиями заключенных с Компанией договоров и предоставленных графиков погашения задолженности.

В случае дальнейшего нарушения теплоснабжающими предприятиями своих обязательств, ДК «Газ Украины» вынуждена будет инициировать перед Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вопрос о применении профильным ведомством (а в случае необходимости, вместе с правоохранительными, контролирующими и административными органами) мер относительно руководителей предприятий ТКЭ, которые нарушают порядок расчетов за природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 8 июля 2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27 декабря 2001 г. №1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.