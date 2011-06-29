В Сумской области реализация бензина и дизтоплива сократилась на 5,3%

В Сумской области в январе-мае 2011 года субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями) через сеть автозаправочных станций (далее - АЗС), насчитывающую 150 единиц, было продано в розницу населению бензина и дизельного топлива на общую сумму 408,9 млн. грн. Учитывая, что в течение года цены на топливо существенно возросли, жители Сумщины стали покупать его значительно меньше: по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажи уменьшились на 5,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Так, в мае 2011г. было продано в розницу светлых нефтепродуктов, газа сжиженного и сжатого для автомобилей на общую сумму 96,6 млн. грн., с которой розничный товарооборот от продажи бензина моторного составил 63,4 млн. грн. (65,7%), дизельного топлива - 16,6 млн. грн. (17,2%), газа сжиженного - 9,6 млн. грн. (9,9%) и газа сжатого - 7,0 млн. грн. (7,2%). Бензина моторного реализовано 4,8 тыс. т, а дизельного топлива - 1,4 тыс. т, что соответственно на 13,1% и 10,8% меньше, чем в мае 2010г.

Газа сжиженного и сжатого реализовано почти по 1,0 тыс. т каждого. В объеме реализованного бензина моторного 55,4% приходилось на продажу бензина марок А-90-93, 33,6% - А-94-98 и 11,0% - А-72-80.