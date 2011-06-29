«Укртрансгаз» построил новый участок на газопроводе «Диканька - Кременчуг - Кривой Рог»

Сегодня на 106 км магистрального газопровода (МГ) «Диканька - Кременчуг - Кривой Рог» ремонтные бригады Кременчугского ЛПУ УМГ «Черкассытрансгаз» ДК «Укртрансгаз» начали работы по подключению новопостроенного участка длиной около 12 км на 106 и 118 км газопровода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что новопостроенный участок газопровода «Диканька - Кременчуг - Кривой Рог» планируется ввести в эксплуатацию 1 июля этого года.

По словам главного инженера ДК «Укртрансгаз» Игоря ЛОХМАНА, это позволит повысить надежность газоснабжения потребителей Украины и снять ограничение давления в газопроводе, доведя его до проектного - 5,5 МПа.

«Это один из основных газопроводов Украины, который обеспечивает стабильное газоснабжение промышленных потребителей и населения Полтавской, Кировоградской областей и городов Кременчуг, Кировоград и Кривой Рог. К этому газопроводу только в пределах обслуживания УМГ «Черкассытрансгаз» подключены 24 газораспределительных станций (ГРС) и газопровод-отвод в Кировоград, на котором подключено 4 ГРС», - добавил он.

Участок газопровода проходит по обводненным солончаковым землям, имеющим высокую коррозионную активность. При большом количестве подключенных ГРС ремонт газопровода путем вывода отдельного участка был невозможен. Поэтому было принято решение о строительстве лупинга (дополнительного трубопровода, прокладываемого на некоторых участках параллельно основному) с последующим переподключением ГРС и выводом старой нитки с эксплуатации.

Также компания отмечает, что строительство 12-километрового участка филиал "Укртрансгаза" - строительно-монтажная фирма «Укргазпромбуд» - начала в марте 2010 года. Все работы велись в срок согласно плану капитального строительства на 2011 год. Сметная стоимость строительства объекта - 98,005 млн. грн.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Диканька - Кременчуг - Кривой Рог» проектной производительностью 3,2 млрд. куб. м в год и давлением 5,5 МПа имеет общую протяженность 272,2 км. Из них в управлении УМГ «Черкассытрансгаз» - 180,2 км, УМГ «Харьковтрансгаз» - 92 км. Построенный СССР в 1967-68 гг. Его начало - КС «Диканька» магистрального газопровода «Шебелинка - Полтава - Киев».