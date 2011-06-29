Шахта «Комсомолец Донбасса» работает в обычном режиме

Шахта «Комсомолец Донбасса», на одной из лав которой ночью в среду, 29 июня, произошло возгорание шахтного метана, в настоящее время работает в обычном режиме. Горные работы приостановлены только на аварийном участке, где произошло возгорание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, после локализации возгорания сотрудниками государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) на предприятии осуществляется контроль газовой обстановки на аварийном участке выработки во избежание повторного возгорания метана. Для этих целей сотрудниками ГВГСС применяется современный агрегат «Кобра», который под высоким давлением нагнетает в выработанное пространство водную струю и точечно локализует возможные очаги возгорания.

На предприятии продолжает работать комиссия для установления причин возгорания.

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС, сегодня в 2.43 в городе Кировское Донецкой области на ПАО «Донецкая топливно-энергетическая компания «Шахта «Комсомолец Донбасса» на глубине 580 м произошел пожар, в шахте работали 334 горняка.

Работа аварийного участка была приостановлена. С аварийного участка 30 горняков были выведены на поверхность, жертв и пострадавших нет.