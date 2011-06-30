Статистика из США подняла цену нефти

08:41, 30 июня 2011
Энергетика
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На мировых торгах в четверг, 30 июня, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне данных Министерства энергетики США.

Так, стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже поднялась на 0,54 доллара, или на 0,57%, - до 95,3 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,19 доллара, или на 0,17% до 112,6 доллара за баррель.

Запасы нефти на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 24 июня, уменьшились на 4,3 миллиона баррелей и составили 359,5 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали, что запасы уменьшатся лишь на 1,5 миллиона баррелей.

Снизились также запасы горючего - на 1,43 миллиона баррелей. Специалисты прогнозировали увеличение запасов на 775 тысяч баррелей. Данные стимулируют рост котировок нефти, поскольку рынки считают, что спрос на сырье со стороны крупнейшей мировой экономики увеличится, передает Bloomberg.

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